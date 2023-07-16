灣仔酒吧遇查 假難民販大麻

公帑姑息養奸 市民無了期埋單 假難民作奸犯科破壞社會安寧，更把毒品視為生財工具，尋找機會分銷販賣毒害全港市民。其中在酒吧林立的灣仔區，部分場所藏污納垢，令毒品容易流通散貨，執法部門經循線調查，昨日展開打擊行動，在酒吧區拘捕一名非洲聲請漢，檢獲小量懷疑大麻。假難民牽涉毒案屢見不鮮，惟港府繼續枉費公帑姑息養奸，導致禍根深種，最終要由全民承擔惡果。

灣仔區執法部門，早前根據情報分析及經調查後，在昨日清晨約5時，於盧押道酒吧區採取行動，以涉嫌「販運危險藥物」及「管有危險藥物」，拘捕一名持「行街紙」留港的40歲非洲加納籍男子，同時檢獲約7克、市值約1,700元的懷疑大麻。被捕人士已被扣留調查。案件仍在調查，不排除會有更多人被捕。

近年本港毒品氾濫，假難民是背後一大黑手，積極參與各類型毒品活動。本月4日，執法人員於油麻地佐敦道一住宅單位埋伏，期間截查一名從單位離開的男子，在他身上及屋內搜出多種懷疑毒品，包括重約11公斤的可卡因、約2.8公斤搖頭丸和兩條滲有液態可卡因的毛巾，毒品總市值約1,500萬元，遂以涉嫌「販毒」拘捕該名39歲非洲莫桑比克籍聲請漢。

庫房本年度又預燒14億 上月28日，執法部門根據線報，搗破兩個位於牛頭角及觀塘的毒品「子母倉」，拘捕兩名負責看倉的越南籍假難民（20歲及31歲），並檢獲大批以茶葉包裝作掩飾的懷疑冰毒，毒品總重量約174公斤，估計市值高達1.2億元，打破本年度同類毒品案的最高貨值紀錄。調查人員估計，毒販刻意僱用假難民參與毒品活動，相信是看中他們居無定所、人際聯繫網絡薄弱，能夠間接增加人員的偵查難度。

翻查去年資料，全年有2,803名非華裔人士干犯刑事案件被捕，當中絕大部分屬免遣返聲請人士。不法分子利用免遣返聲請機制留港打黑工及犯案禍港多年，除令本地治安惡化，政府公帑亦成提款機。根據2023/24預算，有關當局花費14億元在他們身上，比2022/23年度修訂預算的10.68億元，多出3.32億元，大幅增加近31%。計及剛過去的2022/23年度，過去11個年度港府已用95.68億元公帑，加上本年度預算花費，枉費在他們身上的公帑數額勢破百億。