出海觀鯨靠運氣 $3000包艇得個吉

【本報訊】西貢海域近日有鯨魚出沒，吸引眾多市民前往尋找鯨魚蹤影，使船隻租賃量較平常多。昨日有不少市民租船出海「觀鯨」，以致大型船隻均已預約滿額，只剩快艇可供租用，每位費用索價250至500元不等，若包租快艇觀鯨約3,000元，但鯨魚行蹤飄忽要看「運氣」。有到西貢市民稱，不想影響鯨魚生活，故不會主動尋覓鯨魚；亦有出海觀鯨市民指未有發現。

前日（14日）大批市民蜂擁而至，有快艇觀鯨的費用高達每人500元。而昨日在牛尾海一帶並無海事處等船隻在附近巡視，更未見鯨魚出現。西貢碼頭一名船家昨稱，觀鯨需10人起，每人需100至300元，時間約為一小時，但需視乎運氣。有其他船家則指，目前僅剩可載12人的快艇可供租用，每位收費約250元，而包租一艘快艇的費用需約3,000元。他提醒出海觀鯨的市民，鯨魚行蹤飄忽，即使出海後，也不一定能看到。

亦有市民不想干預鯨魚生活 市民李先生表示與10多名朋友租用一艘船，約3小時每人300元，出發去糧船洲觀鯨，全部均帶備望遠鏡，昨早7時出發，約11時回到西貢碼頭，無發現其蹤影，但不感到失望，因為欣賞動物是難以估計。他又指，日後需視乎天氣因素，再決定是否再次前往。

與朋友出海遊玩的梁先生指，一直有研究相關生物，估計鯨魚已離開原本地點，游向大海；更不想干預鯨魚的生活，所以無意前往尋找鯨魚。另一位梁先生則指，鯨魚不一定出現，所以不會去尋覓牠，亦不會要求船家駛至鯨魚出沒處。同樣為遊「船河」的Rachel亦指，自己無興趣找尋鯨魚。