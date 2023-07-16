泰利逼港 今勢掛3號波

熱帶風暴不斷增強 位於南海北部的熱帶風暴已命名為「泰利」（Talim），該名由菲律賓提供，意指刀刃，有尖銳及鋒利的意思。天文台昨凌晨4時40分發出1號戒備信號，表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。「泰利」會在今日逐漸靠近廣東西部沿岸一帶，並會進一步增強，天文台考慮今早6時前改發3號強風信號。

熱帶風暴泰利會在未來一兩日逐漸增強，大致移向廣東西部至海南島一帶，並為廣東沿岸帶來狂風驟雨及雷暴。天文台又預料，泰利會在本周中期遠離廣東沿岸，但一道廣闊低壓槽仍會為該區帶來驟雨。受高空反氣旋影響，廣東地區本周後期天色好轉。

下沉氣流影響 極端酷熱 在昨午5時，「泰利」集結在香港之東南約570公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里，大致移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。天文台指本港今日天氣會逐步轉壞，風勢增強，海面有大浪及湧浪。按照預測路徑，泰利的烈風區可能會在今晚至明日頗為接近珠江口一帶。明日及後日初時有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有大浪及湧浪，隨後一兩日仍有驟雨。

此外，受「泰利」外圍的下沉氣流影響，廣東沿岸昨日下午極端酷熱。在本港，新界氣溫普遍上升至攝氏36度或以上，高溫亦觸發幾陣狂風雷暴，大嶼山雨勢較大。環境保護署表示，受呂宋附近的熱帶氣旋外圍下沉氣流影響，本港昨日天晴及極端酷熱，微弱風勢不利污染物擴散，充沛的陽光助長光化煙霧活動，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成。