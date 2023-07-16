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伊院梯間惹祝融
消防在場調查。（余宏基攝）
【本報訊】上周五（14日）晚上10時許，油麻地伊利沙伯醫院日間醫療中心梯間突然冒出濃煙，有保安員見狀，隨即報案求助。消防接報趕至，進入醫療中心開喉降溫，同時把濃煙驅散。消防經初步調查後，相信現場有雪櫃短路導致火警，事件沒有可疑。
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