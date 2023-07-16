切線撼的士 Tesla司機棄車逃遁

【本報訊】昨日清晨5時許，一輛市區的士沿北大嶼山公路往九龍方向行駛，當駛至近小蠔灣期間，一輛Tesla電動車突然切線，姓黎（41歲）的士男司機懷疑收掣不及，的士被電動車猛撼車頭。的士被撞後失控，撞向路旁石壆後始告停下。意外後，Tesla電動車司機未有停車，的哥只好報案求助。人員接報到場，的哥報稱受傷，需由救護車送院治理。意外中，的士右前轆被撞至變形，執法人員正調查意外經過及原因，同時追緝涉事電動車司機。

一句鐘後 又有Tesla撞貨車釀一傷

約一小時後，一輛Tesla電動車沿大埔公路沙田段一線往大埔方向行駛，當駛至近沙田馬場對開，懷疑收掣不及與二線一輛切線的貨車碰撞。電動車其後撞向路邊防撞欄打白鴿轉，車頭掉轉停在路中。電動車姓簡（37歲）女司機頸部受傷，需由救護車送院治理，姓廖（61歲）貨車司機則沒有受傷。意外中，Tesla車頭嚴重損毀，其後由拖車拖走善後。受事故影響，大埔公路–沙田段往大埔方向近沙田馬場的部分行車線需一度封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車，上址交通一度出現擠塞。