人力估算擬縮至5年一檢

移民潮愈演愈烈 人口3年內急跌 近年移民潮加劇，本港人口連續3年下降，當局承認人口數字的確下跌，但預測今年下半年人口下降速度，較上半年慢，又透露政府內部正研究提升生育率。至於人口下跌引發的一系列問題，當局則推出多項輸入人才計劃，強調世界各地都在搶人才，本港不能夠放鬆，又冀人力估算縮短至每5年檢視一次。

集思廣益研提高生育率 港府昨表示，出生率持續下降，加上市民移出或移入，本港人口下跌涉及結構性問題。本港出生率約0.77，相較其他城市屬低水平，但預料今年下半年人口下跌的速度，會較上半年減慢。又指政府內部正研究提升生育率，歡迎各方提供意見，而生育是個人及長遠的問題，各人有不同考慮因素，政府過往採取鼓勵生育的措施，但生育率仍偏低，至於是否提供經濟補貼、房屋資助鼓勵生育，當局指不同國家地區推出相關政策的成果亦未如預期，因此希望集思廣益，制訂符合香港實際情況的政策。

迄今已批6萬人才來港 港府目標每年輸入3.5萬名人才，當局指出，今年上半年已批出6萬個輸入人才計劃申請，成效超出預期。現時人口數字暫未計及這批專才，須檢視計劃會否令整體人口上升。世界各地都在搶人才，當局形容，若人才流向香港的競爭對手，即意味成為對方的競爭力量，在搶人才方面繼續努力，不能夠放鬆，否則變相削弱香港競爭力。對於近日加拿大放寬其移民政策會否導致另一波移民潮，當局會繼續推出政策確保對人才具吸引力，需要研究如何善用國家策略及本港作為國際城市提供的優勢。

至於輸入外勞方面，當局稱會謹慎處理問題，保障本地工人優先就業，同時透過加強培訓等方式填補空缺，亦會鼓勵善用科技等，減少人力需求。而長遠人口政策研究，有關部門已開始人力估算，希望由以往每10年檢視一次，縮短至少每5年一次，將來希望可再縮短。

另一方面，本港的貧窮問題亦不容忽視。當局指本港以「相對貧窮」來定義貧窮，強調會使用有限資源，做到精準扶貧，聚焦最需要幫助的人，包括幫助獨居長者、有需要的雙老家庭等。對於「共創明Teen計劃」，原先的目標是協助約1,000名學生，最終有多於2,000名學生參加，認為參加人數超標，形容結果符合預期。