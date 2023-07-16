逾3周破66騙案 共涉款5300萬

【本報訊】秀茂坪區執法部門，於6月19日至7月14日展開打擊科技罪案及詐騙案行動，期間偵破66宗騙案，包括網上情緣騙案、投資騙案、求職騙案、網上購物騙案和「猜猜我是誰」騙案，當中共牽涉108名受害人（18至76歲），被騙款項總額近5,300萬元，單一金額最高一宗屬投資騙案，受害人損失約890萬元。行動中，人員攔截約250萬元犯罪得益，並以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」，拘捕58男27女（19至74歲），主要為傀儡戶口持有人。

拘85男女 多為傀儡戶口持有人 被捕人士各自報稱學生、家庭主婦和地盤工人等，相信是被詐騙集團誘騙借用銀行戶口，或以數千元報酬把帳戶出售，用以接收及清洗各種犯罪得益。另外，有部分人屬會計師、任職金融業界等專業人士，他們透過網上社交平台結識朋友，卻被不法之徒以「高回報」誘騙投資加密貨幣或不同衍生工具，並在不知情下與對方進行交易，變相協助處理犯罪得益。

案中一名22歲男子被暫控一項「串謀詐騙」罪，案件已於上周三在觀塘裁判法院提堂；其餘人士則獲准保釋候查，須於八月上旬報到。執法部門正調查案件背後有否集團操控。