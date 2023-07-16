擬禁日本10縣水產品進口 環境局：無打算支援飲食界

【本報訊】面對日本潛在核污水風險，環境和生態局局長謝展寰表示，禁止從日本10個都縣進口水產品的依據風險考慮，寧願以保守態度將禁制範圍擴闊一些。他又說，無打算在禁制相關水產品後支援飲食界。

港府打算禁制的日本都縣，一些位於內陸，並無海岸線。謝展寰解釋，這是一種預防措施，不論高低風險，只要是當局認為可能構成風險的地區，則會禁制。

待觀察始考慮放寬 謝認為在選擇過程中，寧可採取禁制更寬的範圍，需再觀察無事後才考慮會否放寬。他指禁制範圍均是有風險和近福島的位置，視之為一種保守，保險的方法。

謝更稱，此禁令提前公布是因為希望讓飲食業界有時間尋找替代的水產品供應市場，預料對業界影響不大。然而，有業界反駁，生意立即減少約20%。謝坦言無特別補貼的計劃，很早已與業界維持密切交流，及早告知他們風險較高的地方。日本駐港總領事對禁令深表遺憾，謝展寰回應說，事件的主動權在日本當局，並已要求日方允許國際參與監督處理核污水。他也希望可派人員到日本，實地視察食品安全情況。