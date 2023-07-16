聯盟盼當局撥款支援 促進就業 恒常辦墟市 基層謀生有所依

【本報訊】香港逐漸步入復常，「撐‧基層墟市聯盟」於去年下旬復辦疫後首個大型基層墟市。為進一步了解現有社區墟市模式的價值及成效，聯盟最近所進行的一項調查發現，團體善用政府場地舉辦墟市，可提供更多就業及創業機會，以及帶來社會、經濟和個人價值。聯盟盼望當局可恒常化撥款支援墟市，以社區墟市作為疫後的扶貧措施。

每檔平均營業額逾八百元 由去年10月至今年5月，聯盟及成員團體於各區共舉辦了12個社區墟市，當中有8個墟市於政府土地舉行，聯盟於同期內，向參與各社區墟市的檔主進行問卷調查，成功收集209份有效問卷。結果發現，上述墟市共提供了287個墟市擺檔機會，創造營業額共逾17萬元，而檔主每次擺檔的平均營業額則為820.6元。顯示社區墟市有實際經濟價值，不但為檔主帶來額外收入，亦使社區出現多元經濟，使社區不致被大型或連鎖商戶壟斷。

社區墟市除了有經濟成效外，調查亦發現，大部分檔主表示能滿足個人的情感支援、發揮潛能、平衡工作及照顧家庭；惟問及困難時，大部分檔主則指出，無法恒常舉行社區墟市就是最大的難處，以致難以預計貨量及成本，因此他們均期盼未來墟市政策能夠設立墟市用地以提供恒常擺檔機會。

聯盟則指出，疫情嚴重打擊經濟，基層市民首當其衝，而調查亦顯示墟市擺檔能有助增加家庭經濟收入，以及增加市民創業及就業機會，故建議當局可恒常化撥款支援墟市活動，以及設立「墟市啟動基金」，資助社福機構恒常舉辦墟市。