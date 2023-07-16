第二期消費券今起發放 1600食肆推折扣優惠

【本報訊】2023年第二期消費券即日起發放。政府表示，約650萬市民獲核實資格領取，其中包括約22萬名新登記人士。另外，多近1,600間食肆將於同日起，推出全單折扣或指定菜式食品有特價優惠。

香港永久性居民或新來港人士合資格登記人，即日起可獲2,000元消費券；至於新合資格登記的人士，則先領取3,000元消費券，待10月16日才領取餘下的2,000元消費券。

八達通領券 累積消費需$3000 兩期均以八達通領取消費券的合資格登記人，在6月30日或之前，需累積合資格消費總額達到3,000元，才能於今日獲發放第二期2,000元消費券；若之後才符合累積要求，則會順延至下個月的16日，才獲發相關券項；最遲需要在今年10月31日或之前，符合累積消費要求。

透過支付寶香港、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK收取消費券，第二期2,000元消費券將會直接存入登記人指定的支付工具帳戶。

適逢第二期消費券發放，飲食業界趁機再推出優惠，刺激消費，合共有近1,600間食肆參與，優惠包括全單折扣或指定菜式食品有特價。