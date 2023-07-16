多區海濱長廊 特色主題玩樂好去處

【本報訊】夏日正值暑假，可讓不少市民參與活動。發展局和海濱事務委員會舉辦「生活新態度‧海濱新維度」活動。由現時至9月中旬，在炮台山「東岸公園主題區」設置逾4米高的六角無限鏡室藝術裝置，及在堅尼地城「卑路乍灣海濱長廊」設置機器人力克六角互動遊樂區，結合光影、藝術和互動遊樂等元素。另外，在荃灣海濱長廊和堅尼地城「卑路乍灣海濱長廊」，分別於昨天及本月29日舉行「汪星人全接觸三部曲」人寵同樂活動。

接觸汪星人 解讀狗狗身體語言 設置於炮台山「東岸公園主題區」、逾4米高的標誌性六角無限鏡室藝術裝置，以無限反射鏡製作而成，配合不同的燈光效果。在堅尼地城「卑路乍灣海濱長廊」的三組六角形的互動遊樂區，包含滑草、音樂樓梯、攀石、環保單車裝置、六角迷宮和迷你遊戲等。場內更設有多架由廢料升級再造的「快樂小火車」，讓小朋友提升環保意識。

荃灣海濱長廊和堅尼地城「卑路乍灣海濱長廊」，分別於昨天及本月29日舉行「汪星人全接觸三部曲」人寵同樂活動。主辦方邀請到專業訓犬師講解犬隻訓練基礎概念。活動共分3部分，分階段讓較少接觸狗隻的人士、有意養狗的人士和狗主參與，學習解讀狗隻的身體語言，一步步了解人寵「社交禮儀」，以使日後可在海濱與寵物狗一同充分享受海濱空間。