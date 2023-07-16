市民大讚入境處 取證優質體驗 「5分鐘就搞掂」

8辦事處 本周六續加開服務 暑假來臨，不少市民都會出外旅遊。入境處昨日及本周六（22日）為8間辦理各類型證件的辦事處特別加開服務時間，供市民領取特區護照及其他旅遊證件。有辦證市民表示，場內人流比預期少，取證流程暢順，「5分鐘就搞掂」，加開時段更方便平日要上班的人士。

毋須預約 職員指示清晰 入境處昨起一連兩個周六，連同灣仔總部及7個分區辦事處，除早上時段外，額外由下午2時開放至晚上9時，供市民取證。昨日現場所見，排隊輪候的市民不多，現場有職員作清晰指示。另外，可供市民自行提交證件申請的自助服務站亦有開放。

市民姚女士帶同兩個幼女前來領證，她表示從新聞得知入境處加開服務時間，毋須預約就可即場領證，認為今次安排方便，毋須為領證而請假；起初擔心會有大批市民輪候排隊，但現場流程暢順，有足夠職員在場協助，幾分鐘就完成手續。

另一市民鄭先生則稱，本身網上預約取證要輪候至8月初，但知悉加開服務時段，特意前來提早取證。他認為整個過程方便快捷，「5分鐘就搞掂」，今次取證後對外遊出行更加方便。

區嘉宏視察 為同事打氣 入境處處長區嘉宏亦有到場視察，為「加班」的同事打氣。他指今年為疫情通關後第一個暑假，加上中學文憑試放榜在即，相信接下來會有大批市民出外旅行散心；故入境處特意為領取證件加開特別服務日，期望市民可開開心心去旅行。對比疫情前，每年簽發逾70萬本護照，但今年首6個月簽發量已達90萬本，單日更曾錄得約一萬宗申請，反映通關後市民對申領證件有需求。

處方表示，兩日額外加開的時段，領證市民均毋須提前預約，可以即日到場領取證件，預計兩日共可額外簽發約一萬本護照。