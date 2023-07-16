港專教授分享經歷： 勿讓成績限制鬥志

謝家和

【本報訊】中學文憑試放榜將至，不少莘莘學子對前路感到焦慮。港專學院應用社會科學系助理教授謝家和分享個人心路歷程以及鼓勵考生家長。他勉勵考生指，不要因為今天的成績，限制將來把握機會的鬥志。若一人難以承受，應尋找朋友、家人或社工傾談；並呼籲家長應給予子女肯定、支持和陪伴，絕非打擊他們或破口大罵。

人生有無限可能性 謝家和坦言，學生可有失望和低落的時候，但應找到自己的角色和崗位，讓自己有所發揮，懷着勇氣探索前路；又指人生是有無限可能性和機會，若繼續摸索，更有機會見到屬於自己的彩虹。

而每個子女都是獨特，謝又認為，家長應給予他們肯定、支持和陪伴，絕不要打擊他們。他說，曾在巴士上看到一名9歲女孩，因學業成績問題，被母親當眾破口大罵，此情此景讓他感到心痛，認為要將心比己。

他又憶述自己中五時，公開試成績慘不忍睹，連校內重讀的機會也沒有。之後找到一所私立高中，專門接收符合升讀最低要求，但又沒有資助中學會收的學生。經過不同嘗試和努力，最終完成兩年制的社工副學士課程，以優異成績畢業，並取得香港城市大學傑出社工學生獎，這是他第一個學業上的肯定，最終更獲得博士學位，成為教授。