航空 海運文憑課程 聯招以外選擇

【本報訊】中學文憑試周三（19日）放榜，運輸及物流局局長林世雄昨日在網誌表示，考生除考慮大學聯招辦法（JUPAS）的課程組合外，亦可以考慮其他選擇，包括航空或海運相關的文憑課程。由香港國際航空學院開辦的相關課程，均獲「海運及空運人才培訓基金」認可，合資格的畢業生可在完成課程後向基金申請學習津貼。

修畢後可銜接學士學位 林世雄說，香港國際航空學院設有航空營運文憑課程，為期13個月，包括理論課及實習期。學員完成理論課，可揀選不同工種，例如飛機工程、地勤服務、停機坪或飛行運作服務及航空發展等。完成文憑課程後，學生可報讀為期15個月的航空管理專業文憑課程，有興趣可繼續攻讀學士學位。

此外，他續說，當局前日亦公布了一系列優化措施，包括將海運業的實習職位擴展至全年接受申請，擴大至包括中六離校生，與航空業實習職位看齊。計劃優化後，參加資格將擴展至任何本地、內地及海外的大專院校修讀全日制學士學位或副學位課程的香港學生，包括準畢業生。

林世雄