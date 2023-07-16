人才非一味靠「專」 勿忘行行出狀元

土生土長 新生代 宜多元栽培應對未來 中學文憑試周三（19日）放榜，有專為基層青少年提供職場教育培訓的組織關注，全港都在關心「輸入外勞」問題的同時，社會亦應探討如何可以進一步栽培本地土生土長的新生代，成為各行各業的人才，增加本地人力資源的新動力。該組織期盼社會可開發更多角度方式，不再局限於傳統教學模式提拔人才。

知識型社會 非單純學位掛帥 青少年發展企業聯盟主席陳龔偉瑩昨日在電台節目表示，每年DSE放榜，社會目光只聚焦於考試成功的「狀元」，把「人才」與學業成績掛鈎，認定醫生、律師等專業人士才是人才，惟現今知識型社會愈趨複雜多變，並非單純以學位掛帥，不同行業都需要各式各樣的人才，隨便舉例，如廚藝、運動、創意設計、音樂文化、創意行業等，這些講求特別技能的工作，只要年輕人有志投身，一樣可以出人頭地，成為人才。

她又指，若社會能夠幫助年輕人及早找到自己興趣、潛能和職志方向，並創造機會和環境，每一個都是可造之材。其中，她提到自2014年開展的「Y-WE青少年工作體驗計劃」，則是一個既成熟，且機制完善的扶育青少年計劃，可為2,000多名基層高中生，提供涵蓋72個不同行業的工作體驗工種和崗位，讓高中生於正規課堂以外及早接觸社會，並從中發掘自己的興趣和潛能，立定職志方向。

工作體驗計劃 公司延聘率上升 她補充，計劃並非一個單一活動，而是一個有系統、標準、可持續運行發展的職場教育工程，從不問學業成績，只關心學生的興趣潛能、強項，是否得到應有的發揮。除提供職場前培訓外，亦會為參加的學生精準配對感興趣的行業，以便親身在職場體驗；整個實習期間，更會有義務職志導師在旁一路支援。

她說，多年以來，計劃的整體滿意度均超過96%；而完成計劃的同學，獲得公司馬上延聘的比率亦穩步上升，其中今年暑假已經出勤的同學延聘率已接近40%，說明了計劃是個可行方案，有利於各行各業發掘人才。最後，她期望社會要突破舊有思維，開發更多角度、方式，不再局限於藉着傳統教學模式來提拔人才。