近99%受訪大坑西邨民 不滿遷置方案
【本報訊】大坑西邨重建計劃拖延多年，平民屋宇公司上月終發布重建和遷置建議，但有團體的調查顯示，絕大部分受訪居民認為，遷置方案未能做到居民的妥善安置，例如要求居民自行承擔過渡期居所租金。團體昨到禮賓府請願，期望政府官員能夠協助解決安置問題。
指未遵條款 持續迫遷
大坑西邨居民權益關注組指出，平民屋宇公司對這些質疑至今仍然是置若罔聞，明顯是沒有履行城市規劃委員會2021年12月10日都會規劃小組委員會附加的遷置指引，「就遷置安排加強與受影響居民的溝通，改善遷置安排，以回應他們的關注」等。
關注組認為，平民屋宇公司不單未有遵守以上條款要求，還持續脅迫居民遷出，近日更發放損害居民權益之法律文件，要求居民簽署及宣誓。
關注組剛完成居民意見調查，訪問317名大坑西邨居民，超過98.74%認為遷置方案未能做到居民的妥善安置；96.85%要求平民屋宇公司停止高壓手段強迫居民接受和迫遷，並解釋和交代清楚居民的關注和疑慮。
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