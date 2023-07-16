近99%受訪大坑西邨民 不滿遷置方案

指未遵條款 持續迫遷

大坑西邨居民權益關注組指出，平民屋宇公司對這些質疑至今仍然是置若罔聞，明顯是沒有履行城市規劃委員會2021年12月10日都會規劃小組委員會附加的遷置指引，「就遷置安排加強與受影響居民的溝通，改善遷置安排，以回應他們的關注」等。