過渡屋流轉 市區單位使用率106%

【本報訊】本港陸續有過渡性房屋開放入住，有團體昨日舉辦活動，期望有助基層劏房戶了解更多關於過渡屋和簡約公屋的資訊。房屋局局長何永賢出席活動時表示，市區及擴展市區過渡屋的單位使用率為106%，因部分過渡屋已開始流轉，「（原居者）上咗樓（公屋）再轉多一轉。」對於有搬入過渡屋的居民難購置家具，有舉辦活動的非牟利團體設立資助計劃，協助居民度過難關。

1.3萬伙陸續可申請入住 多個團體一同於長沙灣舉辦「同心經營幸福、告別劣質劏房行動」，介紹不同過渡屋項目及舉辦展覽，現場約有數十名街坊出席。何永賢與街坊分享時表示，現時市區及擴展市區過渡屋的單位使用率高達106%，過渡屋居民開始流轉，有過渡屋居民已搬入公屋，騰空過渡屋單位輪轉至其他輪候公屋人士；整體而言，市區及擴展市區的過渡屋項目入住率為97%以上，而新界區過渡屋項目入住率平均約有86%。未來將有1.3萬個過渡屋單位可供入伙，她呼籲有興趣居民盡快申請。

團體支援居民添置家具 對於居民搬入過渡屋時，家居添置及搬屋有困難，甚至部分過渡屋未必有冷氣機和熱水爐，有非牟利團體設支援計劃，幫助有意遷入過渡性房屋的居民搬遷或添置家具，務求令居民告別劣質劏房。

過渡屋居民蘇女士表示，作為過渡屋的切身體驗者，過渡屋有助子女改善學習環境，期望政府興建更多公屋，令她們也可盡快上公屋，安居樂業，子女也可以有更好的前途，每個老人家也能夠老有所依。