谷過渡屋「忘憂」 公屋排長龍依舊

房屋局：欲罷不能 難為基層苦等 輪候公屋排長龍，過去一年上樓的平均輪候時間仍高達5.3年。政府近年推出大量過渡性房屋冀紓緩輪候情況，但有部分過渡性房屋入住率偏低。房屋局昨日舉辦過渡性房屋開放日，有逾百人參加活動。房屋局局長何永賢亦有到場視察情況，她表示開放日反應熱烈，笑言市民反應積極令當局「欲罷不能」，會積極考慮在暑假再次舉辦開放日。有剛參觀完過渡性房屋的市民則稱，現居親戚家，認為過渡屋空間較大、環境較好，可以讓女兒有更好的成長環境。

開放日1200人次參觀 昨早10時雖然未到開放時間，但已有大批市民排隊等待入場。活動開始後，不少市民到有興趣攤位詢問過渡屋資訊，包括入住條件、申請方法等；而房屋局亦有安排專車，接送有興趣參觀過渡屋的市民來往位於元朗的「同心村」和「博愛江夏圍村」，以及位於赤柱的「尚晉坊」。開放日全日入場總人次超過1,200，乘坐穿梭巴士到各過渡屋的總人數亦有逾250人。

房屋局上月底推出過渡屋中央通用申請表，截至昨日共接獲750份申請表。何永賢表示，開放日反應非常好，「今日睇到好多有需要嘅居民好熱烈，咁我諗我哋都有少少欲罷不能！」今年底和下年初有許多過渡屋即將落成，在場基層市民可透過開放日了解更多過渡屋資訊，盡早搬離劏房改善生活；而暑假期間能夠有較多家庭帶同小朋友到場參觀，預計暑假內會再舉辦開放日，以便市民聯絡過渡屋營運機構申請。

候上樓3年 屈居親戚家 鄧女士一家三口現屈居親戚家，輪候公屋已3年，她指在親戚家只有一個房間，空間狹窄令情緒低落，但又擔心外出租屋壓力大，照顧女兒也有困難，相信若能居住過渡屋有助解決上述困難，亦可讓女兒有更好的成長環境。她參觀了赤柱「尚晉坊」，希望入住大單位，可與長者和女兒一同居住；她認為「尚晉坊」環境不錯，樓層較高，交通亦尚算方便，好舒服。