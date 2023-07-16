醫健：罕罕而談：你認識「泡泡龍」嗎？

一說到泡泡龍，大家可能會想起那造型可愛的電玩主角。但我認識的泡泡龍，是一種可怕的罕見遺傳病。

泡泡龍的學名為「表皮溶解水疱症」（Epidermolysis bullosa/EB），患者往往一出生皮膚就異常地脆弱，稍微摩擦也會形成如一級燒傷的大面積傷口或產生腫大的水疱。症狀輕微的可能只是在一些摩擦部位偶爾起水疱，毋須求醫。但部分嚴重類別的患者，連口腔、舌頭、食道、腸胃等黏膜部位也可能起水疱，引致咀嚼困難或食道狹窄。長期之後，患者可能會貧血、營養不良、皮膚變形、肢體萎縮、關節攣縮甚至演變為皮膚癌，面臨截肢的最終命運。

無根治方法 靠特殊敷料包紮 與大部分罕見病一樣，EB無根治方法，僅能透過每天換藥包紮，以燒燙傷病人使用的含銀或非黏性敷料，降低皮膚傷口感染與沾黏，促進傷口愈合。EB通常在初生或小童時期發病，家長每天要花上幾小時替患者洗傷口和換敷料，包紮時患者也會感到非常痛癢難耐。

EB家庭除要長期面對密集護理的身心壓力外，更要應付購買特殊敷料的額外開支，每月由萬多元至十五萬元不等，視乎患者的嚴重程度。由於現有的公共醫療及社會福利服務並無提供這些護理物資的資助，故「香港罕見疾病聯盟」今年推出了「護理物資資助先導計劃」，為罕病患者所需的護理物資（包括EB患者使用的敷料）提供過渡性資助，旨在為政策補漏拾遺，並從中收集實證數據供有關當局參考，希望推動完善安全網，惠及更多患者。

香港罕見疾病聯盟會長曾建平

香港罕見疾病聯盟