醫健：伶牙俐齒：高危智慧齒應何時處理？

智慧齒阻生是成年人常遇到的問題。很多人的智慧齒沒有足夠空間長出，半隻牙被牙肉覆蓋，導致清潔困難，長時間食物殘渣積聚令細菌孳生，久不久便引起發炎腫痛。但亦有很多人因害怕智慧齒手術及其風險而諱疾忌醫，拖得一時得一時。有很多中年患者，被智慧齒問題困擾十幾廿年，求醫時發現連旁邊的第二臼齒亦受牽連，需要杜牙根或一併移除。

手術風險低 沒錯，任何手術都可能有風險。除腫痛發炎，智慧齒手術風險包括下唇或舌頭感覺神經受損。香港大學牙醫學院在智慧齒手術風險研究的領域在亞洲甚至世界上有一定地位。筆者從事智慧齒研究多年，得出以下定論：1）在香港，智慧齒手術引起的神經受損的風險少於1%，在世界上屬於非常低的機率；2）神經受損的風險會隨着年齡增加，而受損後康復的機會亦隨着年齡減低；3）萬一神經受損，年長患者比年輕患者較難適應，若進行手術修補受損神經，較年輕的人康復較佳。

牙科發展一日千里，無論技術或儀器上已經較「阿爺阿嫲」年代大為進步。現時牙醫能更精準評估手術風險，亦有較安全的新手術方法應對高危智慧齒。所以，奉勸各位有智慧齒煩惱的讀者，老土都要講一句「病向淺中醫」！

香港大學牙醫學院

口腔頜面外科臨床副教授梁耀殷