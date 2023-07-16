網傳籌醫療費貼文 兒童醫院斥失實

【本報訊】香港兒童醫院日前發聲明澄清，指社交媒體近日流傳一則失實貼文，聲稱一名病童需要籌募醫療費用，並附上印有該院名稱的醫生證明書，同時列出銀行戶口號碼及支付連結等資料。該院呼籲公眾不應誤信有關貼文的內容，並切勿轉發；本報昨查看該社交媒體用戶，發現相關貼文已遭刪除。

有社交媒體用戶日前聲稱自己的小朋友在2022年尾開始醫治大腦前葉惡性腫瘤，惟在4月情況變得嚴重，已申請所有的醫療援助，仍然不足以應付醫藥費，故希望在14日內籌募80萬元。貼文中亦附上一張兒童醫院的醫生證明書，當中證明兒童在2022年11月11日至2023年6月21日為兒童醫院病人，並證明其有malignant cerebrum tumor（ICD 9-VM 191.0）。

涉偽造醫生證明書 報案處理 兒童醫院發言人表示，翻查醫療紀錄後確定，醫院並沒有病人符合有關貼文的描述，而該醫生證明書亦並非由兒童醫院發出。醫院已就事件報警，會全力配合執法部門調查。