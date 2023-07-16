22月大女嬰染甲流 併發肺炎

【本報訊】衞生署衞生防護中心調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，一名過往健康良好的22個月大女嬰，7月9日起發燒，並於7月12日開始咳嗽和氣喘。她於7月14日因徵狀惡化被帶往家庭醫生求醫，並獲轉介屯門醫院接受診治。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實感染甲型流感（H3）病毒。臨床診斷為甲型流感併發肺炎，她情況嚴重。

衞生防護中心初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊。她的家居接觸者現時沒有出現病徵。中心正繼續調查，並提醒社會各界提高警覺，預防流感。

防護中心叫打針 衞生防護中心發言人說，流感可於高危人士引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響。除個別有已知禁忌症人士外，所有年滿6個月或以上的人士都建議接種季節性流感疫苗。有較高風險患上流感及其併發症的人士，包括長者及兒童，應盡快接種流感疫苗。由於人體在接種疫苗後需約兩星期產生抗體，市民應及早接種，預防季節性流感。

同時患上流感與新冠肺炎的患者，有較大可能出現嚴重併發症和死亡，接種流感疫苗與新冠疫苗同樣重要，尤以兒童、社區安老及居於院舍的長者更應盡快接種。市民亦應注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病。