牙科服務供不應求 外援來港需達標準

【本報訊】醫務衞生局表示，吸引非本地培訓牙醫來港，短期內希望有助香港牙科服務，尤其是公營服務。現時本港每年只有約10至20名非本地牙醫，非本地培訓牙醫無論通過有限度或特別註冊途徑，他們都要在醫管局及衞生署或大學等公營機構服務，能夠幫助市民以至弱勢社群。

當局指，香港牙醫管理委員會將提出相關標準，以確保外地來港的牙醫，同樣達到安全質量提供服務。被問到當局建議修例，要求本地牙科畢業生要實習一年，當局解釋做法是確保他們更了解本港醫療服務。香港牙醫管理委員會將提出相關標準，以確保外地來港的牙醫，同樣達到安全質量提供服務。

慢性病篩查 盼3年揪20萬患者 另外，醫衞局指政府推出慢性疾病共同治理先導計劃，採納政府和參加者共同付費的模式，目標是加強篩查，找出未確診的高血壓及糖尿病患者，以便及早治療，減輕出現嚴重後遺症機會。當局預計全港有100萬名高血壓及糖尿病患者，期望先導計劃在3年內能找出當中20萬名患者，而大部分這類患者都屬輕症，例如血糖偏高未必需要用藥，加上由醫管局向私家醫生提供藥物成本較低，相信政府提出每季資助藥費約103元已足夠。