打擊私煙靠把口 密密加稅唔留手

稱為下一代着想 勿聚焦吸食權利 政府正就控煙措施諮詢公眾，社會有聲音擔心增加煙稅變相鼓勵私煙。當局「死撐」相信加煙稅可以推動市民戒煙，亦不會助長非法私煙活動。控煙工作與打擊私煙可同時進行，不應再強調增加煙稅會鼓勵私煙的說法，認為是侮辱政府控煙決心，也侮辱市民。

當局表示，這種說法代表煙民會因合法控煙，而去做不合法的事，相信大部分市民不是這樣想。加煙稅不代表是鼓勵私煙，反而可令煙民有戒煙，或減少吸煙的動力。推動戒煙是為煙民好，要避免年輕人染上煙癮。如果不想自己的下一代食煙，就不應強調食煙是權利。

追世衞目標 揚言不斷加稅 當局又說，決心打擊私煙，《控煙策略諮詢文件》提及的提高煙稅，是全世界均認同的控煙重要手段，可增加戒煙人數。由於煙稅比率佔零售價64%，跟世界衞生組織75%的目標仍有距離，而每次加煙稅後，煙商都會提高零售價，故當局要不斷加煙稅，才可達到75%的目標。

研完稅煙上加標記 助識別 當局又會研究在每包完稅煙或每支完稅煙加上標記，令打擊私煙或者白牌煙增加力度，及容易識別。至於加煙稅的步伐，當局希望市民可提供意見，以決定一次過增至75%，或是訂立目標年期，逐步加稅。

當局指出，吸煙引致的疾病涉及不同器官，包括呼吸系統，每次吸煙都接觸7,000多種化學物質，同時引致心血管疾病，增加患癌機會。

政府推出諮詢文件，以了解市民對加強控煙的意見，文件列出多個控煙政策選項，包括加煙稅、禁止管有另類吸煙產品、規管煙草味道或尼古丁含量、擴大煙草包裝健康忠告面積、擴大禁煙區範圍等。

其中就規管邊走邊吸煙的俗稱「火車頭」，諮詢文件則提及，即使只禁止「火車頭」，但同時容許公眾街道吸煙，對市民減少接觸二手煙的效用「相對有限」。

至於提高違例吸煙罰款，政府諮詢方向分別提出增加罰款至3,000或5,000元，亦歡迎市民填上其他罰款金額建議。對於措施如何具體執行，當局就指要視乎諮詢結果，再研究下一步計劃及操作。