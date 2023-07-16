業界倡葵涌闢夜泊區 運署反對

【本報訊】本港商用車泊位嚴重不足，根據政府數據，商用車輛 （例如貨車及非專營巴士）的數目由約7.48萬輛輕微下跌至約7.11萬輛，惟近年陸續有短期租約停車場因配合長遠發展而被收回，同期可供商用車輛使用的泊車位數目由約4.97萬個下降至約4.53萬個，即泊車位數目與商用車輛數目的比例在過去10年約維持在0.63至0.67之間。有運輸業界倡議政府在葵涌貨櫃碼頭一帶馬路增設夜間商用停泊位紓緩問題，惟相關方案被運輸署否決。

海航物流集團首席執行官程志偉稱，葵涌、青衣及荃灣一帶商用泊車位長期不足，已困擾業界逾10年，加上現時市場模式改變，以往很多在內地停泊的貨櫃車都回到香港停泊，令泊車位短缺更嚴峻。業界早在立法局時期已提出，將葵涌貨櫃碼頭路一帶改作夜間商用停泊區，而現時香港物流貨運不及當年，車流量大減，碼頭一帶道路慢線長而闊，在相關區域設置泊車位可解燃眉之急。

稱貨櫃碼頭流量多 全日禁停車 運輸署發言人指，政府重視商用車輛泊車位供應，並會在合適地點劃設路旁夜間商用車輛泊車位。貨櫃碼頭路及貨櫃碼頭南路為通往葵涌各貨櫃碼頭的主要幹道，支援貨櫃碼頭日夜間的運作。

為維持貨櫃碼頭運作暢順，上述道路現為全日「不准停車」限制區，署方未有計劃在有關道路設立路旁夜間商用車輛泊車位。署方留意到業界對路旁夜間商用車輛泊車位的需求，會繼續檢視上述一帶的交通情況及泊車位需求，考慮在合適的情況下在區內增設路旁夜間商用車輛泊車位。