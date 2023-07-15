垃圾徵費拖廿年 遇事避難怎向前

特區政府早在2004年已提出垃圾徵費計劃以免堆填區飽和，惟爭議不小，推行困難，一直拖拖拉拉，直到2021年8月才通過有關條例草案。很可惜，港產官僚永遠遇事避難，永遠無法下定決心，現在又以清潔業界有憂慮為由，決定將徵費實施日期由本年底延至明年4月。

當局早在條例草案三讀過關後，已定下18個月準備期，若有心「做成事」，一年半時間理應綽綽有餘。無奈事與願違，港府一直不見積極準備，遑論宣傳，就連專用垃圾膠袋招標也搞得一塌糊塗，最終推倒重來重新招標。事實上，不少市民至今對垃圾徵費計劃一頭霧水，如何收費，如何分類，如何棄置等均一知半解，港府在這接近兩年的時間裏，堪稱蹉跎歲月，胡混度日。

臨急抱佛腳當然沒有好結果，距離原定徵費期限愈來愈近，港府終於承認無法如期推行。環境及生態局局長謝展寰聲稱，與清潔業界溝通後，發現他們擔心年尾有聖誕節，接着又有農曆新年，垃圾增加，人手卻不足，認為不是適合推行時機。儘管他拍心口承諾明年4月鐵定執行，但官員的承諾向來廉價，是否說到做到，還須拭目以待。

更何況，港府早已「戴定頭盔」，法例推出後不僅有半年適應期，必要時更可延長至一年，隨時又是拖得又拖。港產官僚有沒有信心「做成事」，從中又可見一斑。

問題是，時間不等人。香港每天人均垃圾量高達1.5公斤，冠絕全球，而堆填區就只有這麼3個，港府預計6至10年後就會飽和。新建堆填區或焚化爐，阻力比實施垃圾徵費更大，以港產官僚懶政本性，當然是捨難取易，起碼垃圾徵費出於環保，政治正確，沒有人會明確反對。然而，他們又低估了實際執行的難度，特別是三無大廈、鄉郊地區等等，如何確保不會有人胡亂棄置垃圾，足以費煞思量。

更重要是，本港源頭減廢的配套天殘地缺，回收點不足，宣傳教育不力，市民的習慣不是一時三刻能改，在在令垃圾徵費計劃事倍功半。單是廚餘收回，正確做法是將廚餘水分瀝乾才放進回收桶，但有多少市民真正做到？正如本報一直強調，徵費只能是手段，回收減廢不可缺。偏偏港府在回收減廢說多做少，教育更是付之闕如。連官僚也是得過且過，又怎麼可能移風易俗？

說來實在羞愧，本港減廢起步比其他發達地區落後不止10年。台灣早在1997年已推出資源回收計劃，成立回收基金及提供補貼，直到2006年實施垃圾強制分類，事半功倍；南韓的回收政策起步更早，直到今天廚餘回收率已超過九成四，成績斐然。反觀香港，不僅起步遲，還要獨沽徵費一味。若無配套配合，徵費是否萬能，可思過半矣。

不管怎麼說，保護環境，人人有責。移風易俗確實不易，港府必須加大決心，迎難而上，否則即使將徵費日期一延再延，只是將問題延後，到時還是會生亂子。