龍七公：通緝國安重犯 功在十年之後

國安處本月初突然公布「國家安全案件通緝人士及懸紅公告」，通緝前立法會議員許智峯、郭榮鏗、羅冠聰等8人，各懸紅100萬元。黃營對此嗤之以鼻，認為懸紅通緝令有姿勢無實際，只要這8人不踏足香港，根本莫奈其何。事實是否真的如此？

無可否認，這8人大都身處美、英、澳等五眼聯盟國家之內，而這些國家立場反華，加上聯合國指引規定，即使這些地方跟香港互有引渡罪犯協議，但不可移交「政治犯」。於是乎，這些人大都故作鎮定，認定此舉一味靠嚇。

就目前來說，港府的確難以引渡這8人回港受審，但說懸紅通緝完全沒有作用，那是片面之詞，亦沒有看清大局。首先，通緝令終身有效，懸紅100萬元更非小數目，這8人時時刻刻都要擔心遭手足出賣。

畢竟利益面前，連親兄弟都無情講，何況沒有血緣關係的所謂手足和西方政客？單是香港黃人，當初信誓旦旦核爆都唔割席，後來如何，有目共睹。一旦有人為了巨額懸紅，引誘這8人到美西方以外的地方，隨時有機會被引渡。

8人中第二年輕的羅冠聰便有點坐不住，雖然仍然死撐「廣結良緣，一啲都唔使擔心」，但亦不禁承認有壓力，只能繼續隱密地過活。至於其餘7人，大都默不作聲，內心惶恐不安，可想而知。其次，這些人之所以仍能在表面上擺出無畏無懼姿態，全仗美西方不會將他們雙手奉上，但現在不會，是否代表永遠不會？

誠然，為了壓制中國崛起，美西方反華不遺餘力，但世界潮流，浩浩蕩蕩，東升西降已是大勢所趨，10年後美國是否仍能稱霸，中國國力又會上升到甚麼程度，有識見的人都會想像得到。只要中國國力足夠強大，真的會有引渡不了的罪犯嗎？還會任由出賣國家的漢奸走狗逍遙法外嗎？

充當棋子 必被出賣 更不必說，天下熙熙，皆為利來。美國既可以將這些反華棋子捧上天，自然也可以將他們棄之如敝屣，一切都是利益和時勢使然。美國出賣棋子的事例還少嗎？可以毫不誇張地說，誰相信美西方是仁義道德人權大國，誰就注定栽大觔斗。

事實上，10年前的中國和現在的中國，國力已不可同日而語，再過10年，這班國安重犯真的能夠若無其事嗎？想當初黑暴肆虐之際，誰也沒料到中央會祭出《港區國安法》，最終連黎智英也鋃鐺下獄。現在也是一樣，懸紅通緝絕不是無的放矢，必然是為日後捉拿賣國賊歸案而布置的重要一步，甚至乎，這一步或許並不遙遠，不用等10年之久。

在這8人之中，可能只有74歲的袁弓夷真正無所謂，皆因他年事已高。惟其他人相對年輕，未來時時刻刻都要活在惶恐之中，時時刻刻都要擔心遭人出賣，這種煎熬滋味，將會纏繞他們整個人生，直到落網為止。這就是充當美國走狗的代價，最終必定惡果自嘗。與歷史上所有漢奸一樣，遺臭萬年。