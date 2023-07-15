笑看天下：金正恩穩坐釣魚船

「任憑風浪起，穩坐釣魚船」，此刻最啱送畀北韓領袖金正恩。北約峰會期間，北約秘書長斯托爾滕貝格話「會議係歷史時刻，烏克蘭與北約嘅關係是史上最密切」，並向澤連斯基笠高帽「今天我們平起平坐，我期待我們成為盟友的那一天」，假情假意，令人毛骨悚然！

斯托爾滕貝格向戲子總統澤連斯基恭維，惟英國防長華禮仕於北約峰會場外倒說了實話，回應澤連斯基抱怨未獲加入北約時間表時稱，烏方須說服美國議員及其他國家持懷疑態度嘅政客，支持烏克蘭入北約「咁做是否值得」！佢仲憶述去年到訪烏克蘭時，收到一份武器願望清單時，佢已提醒烏方「我們不是網上商店亞馬遜」，可見「丐幫幫主」一味伸手要西方國家大力軍援支助，某程度上已經到了神憎鬼厭地步！

斯托爾滕貝格乃典型隨口噏當秘笈嘅政客，呢，條友又聲言，預計到2035年，中國將擁有1,500枚核彈頭，射程可以覆蓋北美、整個歐洲和北約；這並不是說北約要成為一個全球軍事聯盟，而是要認識到北約地區面臨來自全球的挑戰，而中國崛起是其中一部分。中國和平崛起後，展現中國特色大國外交，早已表明中國無論發展到甚麼程度，永遠不稱霸、不擴張、不謀求勢力範圍和不搞軍事競爭。

中國追求的是和平發展、合作共贏，全球發展嘅貢獻者！呢條友卻抹黑中國係全世界「威脅者」，不是白日撞鬼嗎？看來，中國就是太良善！明明要求和平卻被無良政客肆意攻擊！反倒是北韓金正恩試射「火星18」洲際導彈射得不亦樂乎，相信其射程達1.5萬公里，可覆蓋美國本土。金正恩「勇者不懼」，政客反而噤聲。是以老朽覺得「任憑風浪起，穩坐釣魚船」最啱送畀佢就係咁解。