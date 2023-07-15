筆下風雲：澤氏揣着明白裝糊塗

西方國家滿口仁義道德，在俄烏戰爭中一面倒支持烏克蘭，但別看他們口頭說得漂亮，實際上對烏克蘭反攻無果、一味伸手要飯的態度已十分厭惡，英國國防大臣甚至揚言，澤連斯基最好表現得「感激一點」，英國「不是亞馬遜」。

一節見則百節知，這就是西方國家的真正態度。澤連斯基不僅伸手要武器、要訓練和要錢，更死活爛賴要加入北約，在剛過去的北約峰會，便毫不客氣地直斥，對於無人邀請烏克蘭加入北約是「荒謬」，更吹噓有烏克蘭的北約將更強大。一面撕破臉皮，另一面吹破牛皮，戲子果然是戲子。當然，以美國為首的北約是絕對不會在此時此刻批准烏克蘭加入，皆因北約規定，任何一個成員國受到武裝攻擊，均會向彼此施以援手。烏克蘭正在戰爭狀態，若讓它「入約」，意味美國等31個成員國均要與俄羅斯開戰。以寡敵眾，俄羅斯不可能是敵手，唯一結果必然是動用核武同歸於盡，美國等西方國家個個人命矜貴，打代理人之戰而已，豈會親自下場蹚這渾水？

不管澤連斯基如何老羞成怒，他也是揣着明白裝糊塗，不可能不知道「入約」無望的原因正在於此。惟他明知不可為仍要為之，原因很簡單，就是烏克蘭已經山窮水盡，淪為強弩之末，不管怎樣死撐也無法戰勝俄羅斯。還不趁機博一博，不止烏克蘭，他本人的下場也注定十分悽慘。

美國總統拜登說得十分清楚，烏克蘭要加入北約，必先完結俄烏戰爭。而完結這場戰爭的手段只有兩個：要麼打贏俄羅斯，要麼認輸談判，承認俄羅斯佔有的土地歸屬俄方。問題是，前者無法做到，否則，春季大反攻不會拖至夏季依然毫無起色；後者亦做不到，戲子總統難以向國民交代，其命運亦只有流亡一途。