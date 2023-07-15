龍吟虎嘯：美試探中國底線韌性

政治局委員、中央外事辦主任王毅和美國國務卿布林肯，近日在印尼雅加達出席東盟系列會議上見面。這次見面，並未引起各方的特別關注，遠不如較早時布林肯訪問北京，原因是那次布林肯訪京，雖然見了中國外事工作的高層領導、見了中國最高領導人，公布的會談結果面面俱到，「坦率和有建設性」，雙方還表示要積極跟進。然而，布林肯一返美，白宮、華府、五角大樓包括拜登總統就作出了一系列不利於中美關係「恢復穩定」的言行，在科技、企業、經貿、外交、軍事等多個方面繼續挑釁打壓中國，好像根本就沒有布林肯剛剛訪華這件事似的。

這期間，雖然有美國財政部長耶倫訪京，談了經貿、財金、企業、科技問題，但美方仍沒有放鬆打壓中國的迹象。而就在這時，美國主導的北約峰會以前所未有的兇狠措詞攻訐中國，要參與美國的「印太戰略」打壓、圍剿中國；美國又派出巡邏機飛越台灣海峽，對中國作出赤裸裸的軍事挑釁，這時美國軍方又邀約中國駐美大使謝鋒訪五角大樓，聲稱要和解放軍恢復「對話交流」，耍盡兩面派。

布林肯訪華後，由於美方多方面的挑釁言行，中美關係沒有絲毫好轉、沒有恢復穩定，而是矛盾不絕，美方不是要消除障礙，而是加固障礙。無怪乎，王毅對布林肯說，美方需要反思導致中美關係陷入嚴重困難的癥結所在；美方要從具體事情做起，雙方要堅決阻止「灰犀牛」，妥善處理「黑天鵝」，徹底搬掉「攔路虎」。王毅還再次闡述了中方在台灣問題上的嚴正立場，要求美方不得肆意干涉中國內政、損害中國主權和領土完整。

我們不用「研究」就可以知道，布林肯一定會將王毅的話當作耳邊風，看看美方近來的一系列表現，可以肯定，布林肯此次和王毅面談並無誠意，美方並不想改變一直以來的對華打壓、挑戰政策，美國還在試探中國的底線和韌性。