政情：人才唔肯留低 梁翊婷叫政府諗計
港府積極招攬人才，但加拿大政府日前就宣布放寬港人移民資格。觀塘前區議員梁翊婷拍片，話全世界都正在「搶人才」，而有關嘅趨勢相信會持續落去，恐怕會進一步惡化本港嘅勞動力流失。為保持香港嘅發展前景，佢呼籲港府應制訂政策，鼓勵年輕人生育同留港發展。
加國為搶人放寬學歷要求
梁翊婷話加拿大政府向港人招手，竟然連學歷嘅要求都撤除，佢相信對薄有家財嘅中產而言，係有一定吸引力。當港人愈走愈多，連中產都走埋，會否動搖香港嘅經濟呢？佢引述本報較早前嘅報道，指稅務局向全港納稅人發出約240萬份報稅表，較上一個課稅年度大減33萬份，仲係連續3年錄得跌幅，另一方面，樓市交投疲弱，印花稅亦按年暴跌297億元；而去年賣地收入亦大跌七成。佢話有自媒體統計，2023年至今只係賣出一幅地咋。
佢話一個地方嘅發展前景，好視乎人口年齡。而愈多兒童嘅經濟體，就意味將來有勞動力投身職場，推動經濟，但偏偏香港生育率全球最低，喺2050年仲會成為全球最老嘅地區。佢話與其批評加拿大搶人才好「濫」，不如諗吓點樣留低年輕人，同埋鼓勵生育。畢竟批評人家放寬移民門檻，係唔會改變香港人口流失嘅情況。
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