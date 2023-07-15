政情：人才唔肯留低 梁翊婷叫政府諗計

加國為搶人放寬學歷要求

梁翊婷話加拿大政府向港人招手，竟然連學歷嘅要求都撤除，佢相信對薄有家財嘅中產而言，係有一定吸引力。當港人愈走愈多，連中產都走埋，會否動搖香港嘅經濟呢？佢引述本報較早前嘅報道，指稅務局向全港納稅人發出約240萬份報稅表，較上一個課稅年度大減33萬份，仲係連續3年錄得跌幅，另一方面，樓市交投疲弱，印花稅亦按年暴跌297億元；而去年賣地收入亦大跌七成。佢話有自媒體統計，2023年至今只係賣出一幅地咋。