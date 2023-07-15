政情：舊樓石屎冧不停 議員促強檢速完成

近日旺角鬧市先後發生舊樓「冧石屎」事件，可見本港唔少老舊樓宇未有按時完成強制驗樓及維修保養程序，對公眾安全構成威脅。多名議員尋日約見發展局局長甯漢豪以及屋宇署署長余寶美，要求跟進事件。其中議員鄭泳舜建議，當局應喺3個月內，完成巡查未遵辦驗樓及維修通知樓宇，如有即時危險，當局應按法定權力，盡快「入場」委聘承建商代辦工程。

同時應針對全港50年樓齡以上嘅舊樓進行全面巡查，並作出存檔紀錄；另外，發展局、屋宇署、民政事務總署及市建局等，應成立跨部門專責小組，跟進未遵辦驗樓令、清拆令或維修令嘅大廈。

倡研代辦主導維修機制 議員陳學鋒則認為應考慮並研究設立「代辦主導」維修機制。如市建局多年前「需求主導」重建安排，讓舊樓業主可主動邀請屋宇署入場，代辦驗樓及修葺工程，前提係符合屋宇署「入場代辦」風險評估原則。佢認為必須設定某一合理比例業主同意下，屋宇署方可行使法定權力，委聘顧問及承建商代辦工程，事後向業主徵收費用。