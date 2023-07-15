政情：控煙 牙醫 慢性病 臨休會傾3大議題 醫衞局畀議員照肺

立法會休會前最後一次大會日前結束，但部分事務委員會會議仍要召開。衞生事務委員會尋日亦舉行暑假前最後一次會議，討論3大醫療衞生議題，包括控煙、牙醫註冊及慢性病。但議程多、討論時間少引起議員不滿，又斥醫務衞生局事前事後工夫都做得不足。

議員陳凱欣喺會上指，明白有啲政策好突然，但休會前最後一次會議先至提交委員會，而衞生事務委員會有20個委員，若每人問4分鐘，就已經用咗80分鐘，對委員而言「仲慘過記者會」，畢竟記者會都仲可以問多啲、講多啲。

無習慣坐低傾 欠尊重 佢又提到，醫衞局至今冇習慣喺提出政策前搵議員一齊坐低傾，認為除委員會會議以外，有其他平台可以討論切磋，譬如控煙、牙醫都屬於大政策，覺得委員嘅意見都應該值得局方尊重，然而不論事前通知、事後跟進，局方都做得唔足夠。

對於議員嘅質問，醫務衞生局局長盧寵茂認係「趕時間」，解釋話因為係重要政策，明白大家都有好多意見，但局方喺好多重要問題上趕緊時間，又考慮到今次係休假前最後一次會議，要趕住做，3個重要嘅政策都希望能夠喺今年內落實，特別係控煙政策，目標係2025年達致7.8%吸煙率，時間不多，睇到有迫切性，話辛苦議員喺短時間內要睇咁多個議題，至於事前事後溝通，局方絕對抱開放態度咁話。

不過，陳凱欣事後再鬧爆，話過去當局文件都好遲先有，今次3份文件分別喺周二至周四先陸續畀到議員，出咗文件又冇搵議員傾，又喺尋日最後一次會議先至一次過擺3個重要議題上嚟討論，但以前一個會大多只討論兩個議題。過去曾擔任過醫衞局政治助理嘅佢坦言，就算局長唔得閒，亦仲有副局長、政助或常秘等，都應該向議員解釋政策，反問趕時間係咪就唔使理議員意見，一啲簡單問題都無法解答，擺上會就要人支持？

陳凱欣轟局方冇跟進 雖然話議會外可以有其他平台作跟進，但事實並非如此。陳凱欣指，局方冇搵過佢哋討論已經係例子，過去佢亦曾就醫院冧石屎、黃大仙區醫院等問題去信醫衞局要求討論，都不獲回覆，而會上討論時間不足時就只用書面回覆，陳怒稱「做咩啫，依家做筆友咩？」無論如何，陳都希望充分討論呢3個有關醫療衞生嘅民生問題，無奈礙於時間不足，建議召開特別會議咁話。