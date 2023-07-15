扣帳卡掃貨套現 騙黨洗過億黑錢

大專生骨幹專買虛擬幣 共6人就逮 執法部門於前日進行打擊有組織犯罪活動，搗破兩個洗黑錢集團共拘捕24人。其中一個被搗破的跨境犯罪集團，清洗逾一億元黑錢，主腦、骨幹及「車手」等6人落網，據悉其中一名骨幹是大專學生，負責購買虛擬貨幣，行動中起出金器、名錶及大量現金等證物。另一本地犯罪集團有18名成員被捕，當中6人為同一家庭成員，主要招攬親朋戚友開設銀行戶口，清洗4,600萬元犯罪得益，行動中檢獲高達380萬元現金。

為響應粵港澳三地聯合打擊有組織犯罪活動，執法人員於前日瓦解一個跨境洗黑錢集團，在全港多區以涉嫌「串謀洗黑錢」及「欺詐」罪，拘捕5男一女（22至36歲），當中包括一名主腦、兩名骨幹成員、兩名「車手」及一名錶行職員。據悉，其中一名骨幹成員是一名大專生，負責購買虛擬貨幣，而涉案的錶行職員則涉嫌接贓。人員同時搜查犯罪集團租用的兩個共享辦公室寫字樓及多部車輛，檢獲多件金器、名錶、多張內地扣帳卡及大量現金。

執法人員指出，該犯罪集團利用內地銀行發出的扣帳卡，以收取內地騙案的犯罪得益，繼而利用扣帳卡在香港商戶購買貴重物品，從而轉售套現。其後，集團利用有關現金購買虛擬貨幣，然後匯去海外的電子錢包，作為最後清洗黑錢的行為。初步調查顯示，集團在工作日運作，因貪圖金融機構在工作日可進行即時的轉數及清算，爭分奪秒在內地執法部門凍結可疑戶口前犯案。集團每日清洗逾百萬元，由運作至今已清洗逾一億元。據悉，涉案的內地扣帳卡有數十張，涉及多間內地銀行，而虛擬貨幣戶口約一至兩個。

另一團夥 招攬親友開傀儡戶口 另外，執法部門同日搗破一個本地洗黑錢集團，以涉嫌「串謀洗黑錢」罪，拘捕11男7女（23至61歲），當中6人為同一家庭成員，他們透過大量的櫃員機提款及交易虛擬貨幣，清洗約4,600萬元黑錢。初步調查發現，由2022年12月至今年2月，集團以114個本地銀行戶口，處理54宗本地及海外詐騙案的7,300萬元贓款。人員搜查犯罪集團的多個地點，包括尖沙咀兩間虛擬貨幣公司，檢獲380萬元現金、超過120張銀行卡、多部手機及電腦。18名疑犯中，7人為集團骨幹，主要招攬家人及朋友開設大量個人銀行戶口犯案，犯罪得益會先流入骨幹成員戶口，再分流到其他成員戶口進行清洗。