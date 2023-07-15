尖沙咀錶行劫案 兩無業漢還押候訊

【本報訊】尖沙咀麼地道一錶行在上周四（6日）下午遇劫，3名賊人持鐵錘及利刀闖入店內，掠走10隻總值約360萬元的手錶後，乘接應私家車逃去，據悉疑犯當中包括南亞漢。經調查後執法部門於案發翌日（7日）及本周三（12日）先後拘捕3名涉案男子，落案起訴其中兩人一項搶劫罪，並於昨日解往九龍城裁判法院應訊。

兩人暫毋須答辯，主任裁判官蘇文隆把案件押後至9月20日再訊，等候進一步調查，兩名被告均須還押。

兩名被告分別是阮偉俊（41歲）及梁偉雄（33歲），均報稱無業。兩人同被控一項搶劫罪，控罪指兩人於2023年7月6日在尖沙咀麼地道28號地下，連同其他身份不詳的人，搶劫樺泰鐘錶，劫去10隻手錶，總值約359.1萬元。

迄拘3男 疑有南亞同黨 案發於上周四下午，執法人員其後在紅磡紅荔道及紅樂道交界發現一輛涉案被套上假車牌的私家車，並在附近的草叢及垃圾桶檢獲有關武器、衣物及手套等。

經連日調查後，人員先後拘捕3人，其中一名被捕男子已獲准保釋候查，須於8月上旬報到，其餘兩人則被控搶劫罪。案件編號：KCCC 1854/2023