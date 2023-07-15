出海看鯨招徠 船東收$500一位生財

【本報訊】西貢近日罕現鯨蹤！有駕船出海的市民於牛尾海及糧船灣海面，發現有鯨魚在水面張合巨型嘴巴，專家推測為布氏鯨（Bryde's whale），有市民昨日再在西貢南風灣對出海面再次目睹鯨魚浮出水面。

鯨蹤消息引起全城關注，更有疑似私人遊艇的船主，以「出海看鯨魚」為賣點做生意，在社交平台以500元一位的價格招徠客人。不過有市民擔心會影響鯨魚作息，盼船東「放生」。

鯨魚出現本港海域引起各方關注，至昨早，有不少執法部門及漁農自然護理署的船隻於鯨魚出沒的糧船灣水域一帶巡邏，並以無人機發出中英文廣播，呼籲市民注意水上安全。

網民籲給鯨魚安寧 另有船東看準商機，立即在社交群組招客，指「出海看鯨魚五百蚊位，有興趣PM（私訊）」，最後更強調機會「可遇不可求」。貼文一出後，亦有不少網民留言了解，「睇唔到又收幾多」、「到時驚睇唔到喎」、「我想報名」。

不過，大多網民就擔心船東招客出海賞鯨，會影響鯨魚作息，並留言指「可否給鯨魚一點安寧，不要騷擾牠，牠也沒有打擾你，你在家裏休息也不想人家帶大隊參觀你家啦，請易地而處為對方想想！！到時出海發生意外你哋又怪鯨魚，到時又可能給牠一個極刑，何必呢！放生人哋等於放生自己！」亦有網民指出，「香港海域咁難得有呢啲稀有嘅海洋動物出現，點解要一窩蜂咁樣出海去觀賞？仲可能會係近距離睇，咁樣可能會傷害到佢哋，希望大家識得互相尊重，有自己嘅生存空間。」

而在前日發布鯨蹤消息的白沙灣遊艇會，昨午亦在社交專頁發放新聞稿指出，布氏鯨與任何野生動物一樣，所有船隻都應與牠們保持距離，以避免打擾牠們而令牠們帶來潛在的壓力。該會又指，被發現的鯨魚相信是布氏鯨及其品種「艾氏鯨」或「角島鯨」的分類，鯨魚被發現時位於海岸的淺帶區，水深只有18米。張開的嘴展示了鬚鯨典型的捕食行為，亦可能代表這種哺乳類動物感到困惑。