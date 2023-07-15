今早或掛1號波

熱帶低氣壓逼港 氣溫極端酷熱 本港或迎來今年首個風球！位於呂宋附近的低壓區增強為熱帶低氣壓，並位於本港800公里範圍內。按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓與本港保持一段距離。天文台會視乎該熱帶低氣壓的移動及發展，今早考慮發出1號戒備信號。預料該熱帶低氣壓會在未來兩三日逐漸增強，大致移向廣東西部至海南島一帶。會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，視乎該熱帶氣旋與珠江口的距離及會否顯著增強。

該熱帶低氣壓在昨午集結東沙之東南約480公里，預料向西北偏西移動，時速約8公里，橫過南海北部，並逐漸增強。本港今日日間天氣極端酷熱，氣溫普遍上升至攝氏36度或以上。預計明日至下周一，廣東沿岸的天氣會逐漸轉壞，風勢亦會逐漸增強。海有大浪及湧浪。

未來兩日狂風驟雨雷暴 今日大致天晴，但局部地區有驟雨，日間極端酷熱，稍後有幾陣雷暴，氣溫攝氏29至36度。明日大致多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴，稍後驟雨較為頻密，海有湧浪。氣溫攝氏27至33度。下周一（17日）密雲，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有大浪及湧浪，氣溫攝氏26至29度。

下周二多雲，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有湧浪，氣溫攝氏26至29度。下周三大致多雲，間中有驟雨及雷暴，初時驟雨較多，氣溫攝氏27至30度。下周四大致多雲，間中有驟雨及雷暴，氣溫攝氏27至31度。下周五大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴，氣溫攝氏27至31度。下周六短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫攝氏27至32度。7月23日部分時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫攝氏28至32度。