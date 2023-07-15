製冰機夾上半身 石鼓洲工人不治

【本報訊】石鼓洲發生奪命工業意外。昨日上午約9時，一名姓陳（30歲）男工人，在石鼓洲垃圾焚化爐地盤岸邊一艘英泥船上期間，其上半身意外被一部製冰機夾着動彈不得，他重創陷入昏迷，其他工友見狀，慌忙報案求助。救援人員乘船趕至施救，政府飛行服務隊直升機亦奉召到場協助。

與父在同一地盤工作 至上午11時許，消防員救出傷者，惜經檢查後證實他傷重死亡，至於意外經過及原因有待調查。工業傷亡權益會指出，據悉事主任職地盤管工，其父親在同一地盤工作。工業傷亡權益會對意外感到難過。

環境保護署高度關注事件，並指死者為石鼓洲外海人工島轉廢為能設施的物料供應商的工人，事發後環保署即時派員了解事件，正透過承辦商聯絡死者家屬以表示慰問及向他們提供適切協助。據了解，承辦商將會向死者家屬提供緊急恩恤金。環保署已要求承辦商全力配合海事處的調查，並已責成承辦商就事件提交報告讓署方跟進調查。

正在興建的石鼓洲焚化爐，是本港首座新一代「轉廢為能」的垃圾焚化爐，佔地16公頃，工程耗資約180億元，預計於2025年後開始投產，料平均每日能處理3,000公噸垃圾，每年產生4.8億度電，供全港10萬個住戶使用。