入境處反黑工 拉17人包括假難民

【本報訊】入境事務處於本月10日起，一連4日在各區展開代號「曙光行動」的反非法勞工行動，拘捕13名懷疑非法勞工及4名涉嫌聘用非法勞工的僱主。據了解，其中兩人為越南假難民，25歲男子在油塘菜檔做雜工、45歲女子則於筲箕灣魚檔做雜工。

遍魚檔貨倉等 行動中，入境處特遣隊人員搜查27個目標地點，包括魚檔、工業大廈、裝修中單位、回收場、餐廳、零售店舖、貨倉及菜檔，拘捕13名懷疑非法勞工以及4名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為5男8女，年齡介乎23歲至58歲。

當中一男一女持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」），入境處發言人警告非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士，不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。另外，一男兩女亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。

因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為3男一女，年齡介乎58歲至63歲。任何人士使用或管有偽造身份證或他人身份證乃屬違法，違者可被檢控，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁10年。

僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰由原來的罰款35萬元及監禁3年，大幅提高至罰款50萬元和監禁10年，以反映罪行嚴重性。