主校園工業中心擬擴建 理大申放寬樓高至10層

【本報訊】進行學術研究需要有先進教學設備的配合。香港理工大學向城市規劃委員會申請放寬紅磡主校園，工業中心U座及W座的建築物高度限制，以擴建及翻新至樓高10層，成為研究設施、研究及教學實驗室及配套設施的創新教學中心。

倘城規會批准 料2029年竣工 理大表示，擴建及翻新工程分數個階段，以減少工程對大學日常運作的影響，預計擬議擴建及翻新工程於2029年完成。

擬議擴建工程的申請範圍，包括何耀光樓、工業中心、滙信樓及部分何耀光郭佩珍伉儷廣場平台，地盤面積約為5,568平方米。而工業中心的擬議擴建及翻新範圍，包括於U座增設額外兩層用作教學用途，以及擴展樓宇支柱，並於W座增設額外3樓層作教學用途，以及一層用作容納天台機電的設備。

理大表示，擴建工程可令大學發展更上一層樓，目標成為國際上舉足輕重的研究型學府。

理大續指，而擬議工程能滿足大學發展需要及培育創科人才的宏願，若工業中心高度限制不獲放寬，重建該建築物將不能容納額外的實驗室設施，加上重建計劃需拆除工業中心內現有實驗室設施及中斷該設施的日常運作，過程可長達5年。