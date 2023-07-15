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東九龍反違泊 發近千六張告票
【本報訊】東九龍總區執法人員，於本周四（13日）在區內多個交通黑點打擊違例泊車，行動特別針對雙行泊車、在限制區及巴士站違例上落客或貨物、停車等候過久及非法進入黃格或行人過路處並造成阻塞等交通違例行為。
行動中，人員共發出1,595張定額罰款通知書，以及多次票控33輛違例汽車。
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