逾7億撥款 泵水中小企當交差 數碼轉型口號齋嗌

科研應用市民無癮 「落地」成果乏善可陳 立法會財務委員會昨通過撥款5億元推行「數碼轉型支援先導計劃」，幫助中小企業數碼轉型；另外撥款2.65億元推行「智慧生活初創培育計劃」，鼓勵初創企業開發更多智慧生活方案，提升市民生活質素。有議員擔憂科技產品不貼地，市民無法享用，又認為幫扶企業不只要撥款，要有其他支援。政府回應產品落地前會先行場景試驗，以確保用戶使用體驗。

實實在在用得到始能惠民 「數碼轉型支援先導計劃」將先在餐飲及零售業推行，向預計最少8,000家合資格企業提供每間上限5萬元的資助，並提供技術指導。「智慧生活初創培育計劃」預期接下來5年，平均每年向約90間合資格初創企業提供每間最高50萬元的資助，並提供方案落地測試、企業配對及市場推廣等支援。

議員盧偉國認為，市面上關於餐飲的數碼使用已經很普遍，「仲要搞乜嘢先導」，指計劃名稱令人誤解香港至今還要推廣「咁基本」的技術。議員葛珮帆表示常收到市民反映，政府推行的科技應用「感受唔到，用唔到，好似唔關我事」，以往很多科研一直無法落地，見不到產品和成果，詢問當局如何確保扶植的企業真的能貼地為民，實實在在用得到。

當局：配對產品做場景測試 她還提出產品要符合ESG（環境、社會和管治）的要求，很多殘疾人士和長者覺得網上銀行、智方便等應用不容易掌握，建議當局確保所有資助項目都有無障礙設計。議員吳傑莊亦關注到，有何措施令到市民享用科技成果，又質詢政府會否設專項基金幫助樂齡科技公司以應對人口老化。

當局表示數碼港多年來，在智慧生活領域已有成熟的方案和經驗，是次計劃以扶植初創企業為重點，每間企業上限不超過50萬，每年幫扶90間，樂齡科技企業亦在受資助重點範圍，除此還有其他資助計劃支援。為了確保產品能貼地，在推出市場前，會首先締造應用場景先行試驗，再通過企業配對計劃等推出市場。無障礙設計方面，園區內有公司專門研究讓介面令殘疾人士可以應用得到，以後亦會不斷加強。

議員周浩鼎建議政府不只是撥款這麼簡單，可主導採購部分符合條件、做得好的服務或產品，以幫助推廣，加深市民認知，對於推動全港智慧應用有很大幫助。

當局稱前幾年政府推出夥伴計劃，參與企業研發，即時採購應用，在一定範圍推廣，對是次計劃下的企業納入夥伴計劃持開放態度，會小心謹慎挑選企業。早前政府還成立智慧政府創新實驗室，目的正是將部門需求與業界產品配對，在過程中進行產品測試，不斷優化。