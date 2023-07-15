冀住戶遷出長者屋 「一世免租」誘因不足

【本報訊】房屋署「長者住屋」及「改建一人單位」空置期及空置率極高，惹來社會關注。公屋聯會會長王坤表示，為鼓勵一型設計「長者住屋」及「改建一人單位」的租戶遷出，以騰出單位改建，房署會為住戶提供「一世免租」的津貼作誘因；惟不少公屋長者因申領綜援和房屋津貼，免租對他們誘因不大，建議署方逐宗個案處理。若有長者戶願住在親友家附近的私人樓宇，署方可考慮為他們提供租金津貼。

申訴專員公署日前公布房署「長者住屋」及「改建一人單位」主動調查報告，發現兩者的空置期及空置率極高，當中一型「長者住屋」及「改建一人單位」更有約六成房間空置，部分空置逾10年。王坤表示，此類單位通常會分間出兩至4間房，每間房有一至二人住，需共用廚廁。

王坤倡院舍式公共租住屋 王坤認為，若一型「長者住屋」及「改建一人單位」只剩一名長者獨居，想要這些長者遷出，房署所提供的利誘安排不應只涉及金錢誘因，需包括硬件以外的配套，例如在院舍式公共租住房屋，可提供系統性的醫療支援，方便定期覆診，滿足長者的恒常醫療需要。他形容相關問題已是「老大難」，批評房署似乎只「見步行步」。