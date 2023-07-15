智築目實時系統 免落地盤可監工

減省人手時間 安全預警早拆彈 公營房屋發展項目愈來愈多，但建造業人手卻供不應求。為方便管理建造工程，減少人手應用，房屋署將公營房屋發展項目數碼化，至今花費約200多萬元，自主研發了資訊管理及分析平台「智築目」。房署副署長（發展及建築）梁健文介紹「智築目」，全港有逾200個公營房屋項目正在規劃設計或施工中，此平台可將一般工地的紙本二維地圖，轉變為三維地圖，讓工程人員足不出戶，也可實時監察工地情況，提升工地安全，未來將擴展至全港公營房屋發展項目使用。

3D地圖 平台顯示績效指標 「智築目」是以雲端為基礎的三維地圖，並加入安全智慧工地而發展的一站式互聯網數碼管理平台，可以顯示各公營房屋項目績效指標，監督所有規劃、設計、建築、交付等領域的公營房屋項目數據，並作詳細分析，有助加強管理效率。全港約有60至70個房署項目地盤正在進行工程，面對建造業人手短缺和工程量激增，透過「智築目」有助解決上述問題。房署於去年10月將業旺路公營房屋發展項目的智慧工地數據融入「智築目」作試行項目，梁認為「智築目」幫助項目工程人員預視安全問題，及早處理。平台可助工程人員了解地盤周遭景觀和嘈音影響，即使安坐辦公室，也可監察進度和預製組件生產數據，令建築過程掌握更好。

「智築目」需要承建商將智慧工地資料輸入平台，故由去年10月起，房署開始在標書上列明承建商需設立智慧工地系統，並提交指定數據，以便融合「智築目」平台。

到目前為止，研發「智築目」花費約200多萬元，但「未埋單」，他相信未來將會有愈來愈多承建商採用智慧工地，更加方便使用「智築目」。當智築目成熟的時候，房署合作伙伴，例如承建商或者其他服務供應商，如果承建商已經用得到智築目，已經熟習，相信長遠來講，成本會降低，研發平台物有所值。

陸續擴至全港房署項目 下階段將會在東涌99區項目及安達臣道兩個項目應用「智築目」，並陸續擴展至全港房署項目。若業界或其他政府部門有興趣，房署亦會積極分享此新平台。