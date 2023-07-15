提4運輸策略 新舊區智慧出行

【本報訊】運輸對都市發展極具影響。立法會交通事務委員會商討港府交通運輸策略性研究結果。運輸署署長羅淑佩表示，舊區與新區的智慧出行均重視，並與跨部門合作推動智慧執法。另外，當局也有意於交通路口增設感應器，自動調整行人通行燈號，但對於議員希望在行人等候位增設上蓋，當局指未必可行。

港府近期完成的交通運輸策略研究，並提出4個運輸策略，包括創建新一代的運輸交通樞紐，增加「按需求提供的公共交通服務模式」，推進自駕車的發展，以及邁向智慧公路管理應用。

議員陳學鋒表示，目前所有運輸政策過度着重在新區域實行，而舊區域也應該實施智慧交通出行。羅淑佩認同舊區的交通問題也需要解決，並稱政府正在重建多層停車大樓；在智慧交通事故偵測和管理方面，目前正於新隧道實施，若果有效，也將在舊有隧道更新該系統。

跨部門合作 推動智慧執法 議員楊永杰指，智慧出行也需與智慧執法配合，涉及跨部門的合作。羅淑佩表示，在研究過程中有與多個部門進行討論，並已與執法部門密切合作，申請多個與智慧執法相關的項目。

此外，會議也討論港府擬在交通路口增設感應器的計劃，期望能偵測過路處等候的行人，並自動調整行人通行燈號。議員田北辰指，由於現在天氣熱，許多市民在等待過路時會選擇在陰涼的地方等待，這可能使感應器無法準確判斷人數，建議政府在人流多的過路位設置上蓋。

運輸及物流局副秘書長麥震宇解釋，設置上蓋需要考慮到路口環境以及地下管道配置，方法未必適合，但會密切關注每個路口的情況，包括行人是否會在預設等候區域的方格外等待過路，並適時調整等候範圍。