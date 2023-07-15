的士易通行頭頭碰着黑 10%無法讀司機卡

歸咎金屬線干擾 輔助手機程式延後推出 近期有的士司機過隧道時，易通行「司機卡」沒有被扣隧道費，原因或與轉線駛進隧道時，系統無法同時偵測多輛車有關。運輸署署長羅淑佩表示，雖有10至12%「司機卡」無法識別，或與金屬線相互干擾有關，但認為科技應用的趨勢不可逆轉，不會卻步。當局昨午開放預約3個政府停車場，讓人員即場儀器測試的士是否已妥善放置「車輛貼」或「司機卡」卡座。另外，原定昨日推出以提供繳交金額資訊等的新應用程式，將改於下周一推出。

羅淑佩表示，運輸署十分重視「易通行」在識別的士司機卡的情況，港府及營運商每天都在隧道內進行測試。她指出，結果顯示，只要準確安裝司機卡，有98%比例的司機卡能夠準確識別，而1到2%的偏差是由於因為司機卡是可移動的物件，有時會有些鬆動或其他問題，但認為總的來說對此滿意。

未插入司機卡 無法識別 羅也提到，曾經隨機檢查一天的行車影片，發現最嚴重無法識別「易通行」司機卡的比例僅約10至12%，並未達到業內指出的18%。這部分可能因為「司機卡」和「車輛貼」上的金屬線相互干擾，也可能太近咪錶，最終無法讀取「司機卡」。她補充，有些情況是因為司機未有插入「司機卡」，所以無法被識別。她強調即使沒有「司機卡」，如果運輸署無法收取司機的隧道費用，「易通行」營運商將通過「車輛貼」向車主收費。

羅淑佩表示，署方昨午開放預約，安排在葵芳、荃灣和上環林士街3個政府停車場，即場儀器測試的士是否已妥善放置「車輛貼」或「司機卡」卡座，並會即場讀取數據，確保「司機卡」能有效運作。她又指，大型車行可聯絡運輸署安排場地，為數十架的士一併檢查。

她強調，科技運用的趨勢是不可逆轉，而且「易通行」經已推出，司機也開始習慣使用，不會因為小挫折而停用。她又指，若部分的士司機未適應，當局會提供協助。另外，原本計劃昨天推出的新應用程式，用以便利業界人士管理車隊，但因業界有意見希望修改，所以期望打算下周一能夠推出應用程式，包括提供繳交金額的資訊及二維碼功能。這款應用程式能提供相關資料，方便司機補交金額，並強調不必逐次繳交欠款。