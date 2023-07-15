醫健：醫健寶庫：共度孤獨時光

孤獨的定義是在生活中無法達到個人期望可建立的社交關係，而社交孤立是指缺乏社交關係，例如在無可選擇下獨居。孤獨和社交孤立對人類健康構成重大威脅，亦是全球共同面對的問題。新冠疫情期間的社交隔離措施亦導致孤獨和社交孤立的個案有所增加。

調查：全球四成青年人感孤獨 雖然人們普遍認為社交孤立與孤獨有關聯，但是不同的研究卻有不一致的結果。在新冠疫情前，英國BBC的調查顯示，全球高達40%的青年人感到孤獨。在內地，35,254名60歲及以上的被訪者中，31%表示有不同程度的孤獨感。

孤獨被認為對健康帶來多種負面影響，包括短壽、心血管疾病、中風和情緒病。孤獨與肥胖、糖尿病和吸煙等均被列為健康風險因素。英國和美國的研究還發現，孤獨是重大的公共衞生問題，對醫療保健系統造成額外的財政負擔。

雖然香港政府沒有收集與孤獨有關的數據，但孤獨在本港亦很普遍。本港一項小型問卷調查顯示，近六成65歲及以上居民的被訪者感到極度孤獨。住在中西區、觀塘和葵青區的人孤獨感最高。

要妥善應對孤獨帶來的健康風險，本港應積極尋求改善方案。首先是採集全港與孤獨有關的數據，繼而因應不同地區的需要提供適當支援。社區醫療和基層醫療應大力推廣社區互助，讓有需要人士得到協助，並且鼓勵和推動社交活動。只要共同努力，我們定可共度孤獨的時光。香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院醫學倫理及人文學部博士後研究員Dr Zohar Lederman

香港大學李嘉誠醫學院