手搖飲品熱量高 自製低糖飲料更健康

【本報訊】夏日炎炎，不少人都會選擇台式手搖飲品解渴，但小心隨時熱量超標！有註冊營養師指出，一杯芝士奶蓋的熱量約等同於一碗半白飯，若加入不同配料，一杯700毫升的手搖飲品熱量隨時可達700卡路里；如每周飲兩杯，夏天過後即增加近6.5磅脂肪。營養師建議市民可自行調配低糖消暑飲品，加入蔬果等補充水分。

常飲增壞膽固醇 夏天酷熱容易流失水分，不少人會選擇冰凍飲品來解暑，不過一不小心就會誤墮致肥陷阱。營養師黃翠萍指出，致肥原因主要是攝取的熱量多於消耗的熱量，熱量主要來自碳水化合物，當中包括糖分。有部分冰凍飲品會添加忌廉、全脂牛奶或植脂奶等，涵蓋飽和脂肪及反式脂肪，經常飲用會增加壞膽固醇，影響心血管健康。

至於近年流行的台式手搖飲品，亦為「熱量炸彈」。其中一杯芝士奶蓋有350卡路里，熱量和一碗半白飯相若；再加入不同配料例如白玉粉圓或波霸珍珠，平均一杯700毫升的手搖飲品，熱量可達500至700卡路里，隨時熱量超標。

黃翠萍建議，市民在選擇手搖飲品時，最好選擇沒有奶蓋及低卡的配料，例如蘆薈、仙草、三色蒟蒻等。

西瓜製消暑凍飲 黃又建議，市民可自行調配低糖消暑飲品，加入清甜多汁的水果製造清涼感。其中西瓜含豐富的水分和鉀質，有解渴、去水利尿的作用，而紅肉西瓜含有茄紅素，有助預防前列腺癌。市民可將冰西瓜粒加入無糖豆漿、脫脂奶，用攪拌機打成水果沙冰，消暑解熱。惟黃翠萍提醒，要控制鉀質的腎病病人則不宜食用；由於水果糖分豐富，故每日兩份水果已經足夠，一份水果約為一個橙或蘋果，或半碗水果粒等。

黃翠萍