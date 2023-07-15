慢性病共同治理計劃 暫僅包括糖尿病高血壓

【本報訊】政府推出「慢性疾病共同治理先導計劃」，協助45歲或以上、未察覺有高血壓、糖尿病或相關症狀的市民，為他們進行糖尿病和高血壓篩查，建議採納政府與參加者共同付費模式。昨日立法會衞生事務委員會會議上，議員葛珮帆關注會否擴大計劃至其他慢性疾病，例如骨質疏鬆等。醫務衞生局副局長李夏茵表示，現時計劃剛起步，故先涵蓋較常見的疾病，即高血壓及糖尿病，聽到不少意見要求擴大計劃至肺炎、骨質疏鬆等，認為要視乎多少人患病及成效等，強調會持開放態度。當局推出計劃後會有兩層檢討，包括內部檢討成效，亦會邀請大學協作檢討，研究計劃長遠對市民的影響；又指將在9月公布更多有關共同治理計劃的詳情。

化驗費由政府承擔 李夏茵指，45歲或以上市民可到地區康健中心登記報名篩查，地區康健中心會為市民作出初步健康評估，並為其配對及預約家庭醫生問診和安排檢查。由政府提供一次性資助192元，市民僅需付120元，化驗費由政府承擔。若市民被診斷出高血壓、糖尿病或血糖偏高，醫生和地區康健中心會提供自我健康管理、風險評估、藥物治療等疾病預防建議予市民。由明年第一季起，醫生配對和篩查可以直接在醫生的診所內進行。

她續稱，計劃為雙向轉介機制，若病人經家庭醫生評估後，若有臨床需要，會轉介去7個聯網指定的診症服務，惟屬一次性的專科診症服務；計劃也設獎勵機制，若病人達到治療目標，將在緊隨的個人計劃年度第一次接受資助治療時，獲扣減最高150元的共付金額，醫生亦可獲相對應的獎勵金額，計劃將資助每位病人每季約103.5元藥費，市民不需額外付費。