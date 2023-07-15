高壓控煙加劇私煙 議員憂損旅客體驗

政府正就控煙措施進行公眾諮詢，醫務衞生局表示，諮詢展開短短兩日，已引起社會各界積極討論和發表意見，網上有很多人提出具建設性和令人鼓舞的意見。議員邵家輝認為，當局控煙工作不宜太極端，大幅提高煙草稅只會製造「有錢有得食、無錢無選擇」的現象，相信不少負擔到的市民仍會吸煙，更會加劇私煙問題。他又質疑，政府提出擴大煙包健康忠告圖像面積至100%，是矯枉過正。

至於政府提出，研究禁止某一年期後出生的人士買煙，即「煙草終局」的建議；邵家輝認為做法剝奪某一代市民吸煙自由，認為當局要作出平衡。議員陳永光則稱，即使控煙政策如何完善，如果執行上未能落實到位，也難以達到理想的控煙效果，為落實控煙法例有困難，問當局會否考慮利用閉路電視或市民提供影片舉證。

家庭教育事半功倍 政府稱會加強控煙執法工作，包括考慮利用閉路電視等錄影片段協助執法，但認為要共建「控煙文化」，舉例指沒有法例要求市民在巴士站排隊，惟港人會自行守規矩，「未必即時有執法人員嚟，但有個人喺餐廳攞支煙仔出嚟，全場所有人睥住佢！」

立法會衞生事務委員會副主席楊永杰認為，政府應加強戒煙及控煙宣傳工作，讓市民累積相關知識，甚至討厭吸煙。他以其家庭為例，父親是煙民，母親會嘮嘮叨叨，最終令全家兄弟姊妹都不吸煙，甚至選擇不吸煙的配偶，反映家庭成員在控煙工作上有重要角色。

議員梁熙則擔心，若推行極端措施會影響香港的國際地位，本港已禁止攜帶電子煙、加熱煙入境，若同時禁止銷售薄荷和水果口味等添加劑的煙草產品，或會影響旅客在港體驗。當局回應說，香港走向無煙城市，形象健康，航空公司已了解本港禁止加熱煙的資訊，機場亦有廣播，相信來港旅客抵埗前得知相關資訊。